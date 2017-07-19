Администратор "групп смерти" отделался 3 годами колонии-поселенияСегодня в 08:13
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За 2 попытки довести до суицида.
Тобольский райсуд 18 июля вынес обвинительный приговор администратору так называемых "групп смерти" Филиппу Будейкину, известному в соцсети "ВКонтакте" как Филипп Лис. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев колонии-поселения, передает "Уралинформбюро".
Столь мягкий приговор был аргументирован тем, что Будейкин, обвиненный в доведении до самоубийства и покушении на него, признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В суде удалось доказать причастность Будейкина к двум фактам склонения к суициду: 16-летнюю девушки из Астрахани в итоге отговорили от самоубийства, а жизнь 17-летней жительницы Тобольского района спасли медики. При этом, по данным следствия, подсудимый был причастен к 15 суицидам и пяти попыткам самоубийства.
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