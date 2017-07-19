Он был пьян.

Суд вынес приговор жителю Губкинского, признав его виновным в избиении приятеля до смерти. Мужчина проведет 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 19 декабря 2017 года в микрорайоне №13. Двое приятелей выпивали. Между ними разгорелась ссора, подсудимый несколько раз ударил собутыльника по голове. Потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Ямалец сам сдался полиции.