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Югорчанина будут судить за надругательство над падчерицейСегодня в 10:59

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Ему грозит 20 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Югры, которого обвиняют в надругательстве над малолетней падчерицей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, преступление было совершено в мае 2015 года. Девочка не сразу рассказала о случившемся.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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