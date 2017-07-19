Ему грозит 7 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Тобольска. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Страшная авария произошла около полуночи 28 апреля 2017 года. Подсудимый за рулем ВАЗ-21101 двигался по крайней левой полосе на улице Республики. Несмотря на то, что движение по этой полосе на участке, где случилось ДТП, разрешено только в прямом направлении, тоболяк повернул налево. В машину поочередно врезались 2 встречных мотоцикла.

Один из байкеров погиб на месте. В больнице от полученных травм скончалась 19-летняя подруга нарушителя, сидевшая в момент аварии на переднем пассажирском сидении - на ее сторону пришелся удар.