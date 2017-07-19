Его задержали.

31-летний ранее судимый житель Лысьвы задержан по подозрению в избиении знакомого до смерти. Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 16 июля 2017 года. Подозреваемый выпивал с 49-летним приятелем. Между мужчинами разгорелся конфликт, младший из них избил собутыльника. Потерпевший скончался через несколько часов.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Он прятался в диване.