Осужденного за избиение бизнесмена.

19 июля 2017 года президиум Свердловского облсуда отменил приговор бывшему оперуполномоченному отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Александру Зубовичу. Дело направлено на повторное рассмотрение в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

В октябре 2013 года в уральской столице в ночном клубе "Пушкин" прошла совместная спецоперация полицейских и наркоборцов. Силовики задержали местного бизнесмена. Около 12 часов он провел в ФСКН, откуда его увезли на скорой. Мужчине удалили желчный пузырь. Спустя некоторое время пострадавший написал заявление, обвинив полицейских в избиении.

Зубовича обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий. В июне 2016 года Верх-Исетский райсуд приговорил его к 7 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Свердловский облсуд сократил срок на 4 года.

Адвокаты экс-полицейского добиваются дальнейшего смягчения вердикта.

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