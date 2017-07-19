Ребенок выпал из окна.

В Нижнем Тагиле по факту падения из окна пятого этажа 4-летнего ребенка возбуждено уголовное дело. 41-летнего отца мальчика подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 17 июля 2017 года на улице Фрунзе. Пьяный подозреваемый находился с сыном дома. Малыш пробрался к окну, когда мужчина уснул.

Сейчас следователи выясняют условия жизни семьи, в которой воспитывался мальчик. Допрашиваются родственники ребенка, соседи и знакомые семейства.

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