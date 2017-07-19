И следователи.

19 июля 2017 года в МРЭО ГИБДД Магнитогорска нагрянули с обысками сотрудники полиции, а также региональных УФСБ и СУ СКР.

По данным источника "Уралинформбюро", следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.

Официально информацию пока не комментируют.