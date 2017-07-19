Его осудили за смерть зека.

31 июля Свердловский областной суд пересмотрит дело экс-начальника невьянской ИК-46 Ильи Чикина и трех сотрудников колонии, осужденных за гибель осужденного. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

По приговору Невьянского горсуда бывший глава ИК получил 13,5 лет колонии строгого режима. Его экс-подчиненные – 7,5 и 13 лет. Всех троих признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека и превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Чикина также признали виновным в растрате.

В июле 2015 года сотрудники ИК-46 пристегнули одного из заключенных наручниками к решетке у входа в камеру и избили. Спустя пару дней Чикин ударил его в область сердца. Вскоре пострадавший скончался в больнице.

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