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Екатеринбургских строителей оштрафовали на полмиллиона рублейСегодня в 19:15

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За передачу денег инспектору дорожного надзора.

В Екатеринбурге строительную компанию "СПМ "Стройэнерго", выполнявшую ремонт теплотрассы, оштрафовали на полмиллиона рублей. Ее руководителя признали виновным в передаче денег должностному лицу за бездействие.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, подрядчик ограничил движение транспорта на въезде на путепровод в сторону улицы 40 лет Комсомола без согласования с владельцем проезжей части. Строители не выставили необходимые дорожные знаки на период ремонта и не согласовали работы с инспекторами ГИБДД.

Нарушения выявил сотрудник Госавтоинспекции. Директор "СМП "Стройэнерго" передал правоохранителю 50 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Уголовное дело в отношении директора подрядной организации заводить не стали, поскольку он активно сотрудничал со следствием. Инспектору дорожного надзора ГИБДД вменяется ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

"Старший государственный инспектор дорожного надзора 1972 года рождения за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, был уволен по отрицательным мотивам спустя восемь дней после задержания. Он больше никогда не сможет вновь устроиться в органы внутренних дел или на любую другую работу в системе госслужбы. По данному факту городским УМВД была проведена служебная проверка. По ее итогам принципиальная оценка дана и двум непосредственным руководителям бывшего сотрудника ГИБДД. За недостатки в деятельности по воспитанию личного состава им объявлен выговор", - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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