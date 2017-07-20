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В Магнитогорске задержали начальника МРЭО ГИБДДСегодня в 11:45

  • Текст

По подозрению во взяточничестве.

После обысков в МРЭО ГИБДД по Магнитогорску задержали начальника отделения. Его подозревают в получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в течение 2016 года полицейский получил не менее 35 000 рублей прием экзаменов на получение водительского удостоверения без проверки знаний. В настоящее время решается вопрос об аресте полицейского и предъявления ему обвинения.

Обыски в МРЭО ГИБДД по Магнитогорску прошли 19 июля 2017 года. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в случае подтверждения фактов противоправной деятельности, виновные сотрудники будут уволены из ОВД.

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