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Югорчане изнасиловали подругу и сняли происходящее на видеоСегодня в 11:55

  • Текст

Дело направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело во отношении двух югорчан, обвиняемых в изнасиловании девушки и нарушении неприкосновенности ее частной жизни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, преступление было совершено в апреле 2017 года. Подозреваемые выпивали со знакомой. Когда девушка уснула, один из мужчин начал ее насиловать, а другой снимал происходящее на видеокамеру сотового телефона, глумясь и комментируя происходящее. Затем мужчины поменялись местами. Они также сделали снимки обнаженной девушки.

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