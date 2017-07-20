×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Последнему маньяку СССР" из Магнитогорска отказали в УДОСегодня в 12:46

  • Текст

Он обжаловал это решение.

Белозерский райсуд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении 49-летнему маньяку из Магнитогорска Дмитрию Гридину.

"Постановление было вынесено 14 июня 2017 года, но в силу не вступило: Гридин обжаловал его. До 28 июля стороны могут внести возражения, после этого материалы будут направлены в Вологодский областной суд", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Белозерского райсуда Марина Василькова.

В 1989 году Д.Гридин задушил трех девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Он раздевал их тела, но не насиловал убитых. Все преступления были совершены в лифтах жилых домов, из-за чего маньяк получил прозвище "Лифтер".

Его задержали после того, как он оставил на месте преступления отпечаток, очки и шапку. Следует отметить, что у маньяка на тот момент были жена и маленькая дочь.

В 1990 году Челябинский облсуд приговорил его к смертной казни, однако через некоторое время ее в соответствии с указом о помиловании заменили на пожизненное заключение.

Наказание Гридин отбывает в ИК-5 особого режима "Вологодский пятак". Свою вину он не признает до сих пор.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×