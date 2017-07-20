"Последнему маньяку СССР" из Магнитогорска отказали в УДОСегодня в 12:46
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Он обжаловал это решение.
Белозерский райсуд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении 49-летнему маньяку из Магнитогорска Дмитрию Гридину.
"Постановление было вынесено 14 июня 2017 года, но в силу не вступило: Гридин обжаловал его. До 28 июля стороны могут внести возражения, после этого материалы будут направлены в Вологодский областной суд", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Белозерского райсуда Марина Василькова.
В 1989 году Д.Гридин задушил трех девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Он раздевал их тела, но не насиловал убитых. Все преступления были совершены в лифтах жилых домов, из-за чего маньяк получил прозвище "Лифтер".
Его задержали после того, как он оставил на месте преступления отпечаток, очки и шапку. Следует отметить, что у маньяка на тот момент были жена и маленькая дочь.
В 1990 году Челябинский облсуд приговорил его к смертной казни, однако через некоторое время ее в соответствии с указом о помиловании заменили на пожизненное заключение.
Наказание Гридин отбывает в ИК-5 особого режима "Вологодский пятак". Свою вину он не признает до сих пор.
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