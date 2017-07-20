Он обжаловал это решение.

Белозерский райсуд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении 49-летнему маньяку из Магнитогорска Дмитрию Гридину.

"Постановление было вынесено 14 июня 2017 года, но в силу не вступило: Гридин обжаловал его. До 28 июля стороны могут внести возражения, после этого материалы будут направлены в Вологодский областной суд", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Белозерского райсуда Марина Василькова.

В 1989 году Д.Гридин задушил трех девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Он раздевал их тела, но не насиловал убитых. Все преступления были совершены в лифтах жилых домов, из-за чего маньяк получил прозвище "Лифтер".

Его задержали после того, как он оставил на месте преступления отпечаток, очки и шапку. Следует отметить, что у маньяка на тот момент были жена и маленькая дочь.

В 1990 году Челябинский облсуд приговорил его к смертной казни, однако через некоторое время ее в соответствии с указом о помиловании заменили на пожизненное заключение.

Наказание Гридин отбывает в ИК-5 особого режима "Вологодский пятак". Свою вину он не признает до сих пор.