На 44 миллиона.

В Челябинске будут судить лжепредпринимателя, обманувшего бизнесменов из нескольких регионов России на 44 миллиона рублей. В числе пострадавших - руководители организаций, расположенных в Республиках Саха, Башкортостан и Татарстан, Архангельской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый совершал преступления в течение 2010-2014 годов. Он зарегистрировал несколько фирм, фактически не функционирующих, и от их лица размещал в Интернете объявления о продаже бульдозеров и автомобилей "Урал". В дальнейшем мужчина заключал с покупателями договоры, брал предоплату в размере 50% стоимости техники, а товар не поставлял.

Челябинцу вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело направлено в Центральный райсуд.

Имущество обвиняемого арестовано. Стоимость земельного участка, жилого дома, трех квартир, а также нежилых зданий составляет около 40 миллионов рублей.