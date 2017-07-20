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Подельник Куковякина сел на 3 годаСегодня в 13:10

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И должен заплатить штраф.

Тавдинский райсуд вынес приговор Юрию Косареву, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили в колонию общего режима на 3 года. Кроме того, он должен заплатить 150 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, Косарев является одним из соучастников Александра Куковякина (один из бывших лидеров ОПС "Уралмаш" - прим.ред.). В 2004 году подельники похитили более 2,6 миллиона рублей, изготовив поддельные документы ОАО "Тавдинский гидролизный завод".

С 2005 года Косарев скрывался на территории ОАЭ. 21 марта 2017 года его задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

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