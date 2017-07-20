Решив, что их записывают.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Новоуральска 28 и 33 лет. Они обвиняются в избиении до смерти одного приятеля, а также причинении средней тяжести вреда здоровью другого.

Как рассказал "Уралинформбюро" старший следователь следственного отдела по ЗАТО Новоуральск свердловского СУ СКР Денис Авотин, преступление было совершено в сентябре 2016 года. Четверо знакомых поругались около круглосуточного магазина. Решив не раздувать конфликт, молодые люди разошлись по домам. Однако через некоторое время двое из них отправились навестить обидчиков.

Когда хозяин квартиры открывал незваным гостям дверь, у него выпал плеер. Молодые люди подумали, что их записывают на диктофон, и начали избивать оппонента. Досталось и его приятелю, который был там же.

Позже один из потерпевших скончался.