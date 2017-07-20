Свердловчане до смерти избили приятеля из-за плеераСегодня в 18:00
- Текст
Решив, что их записывают.
В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Новоуральска 28 и 33 лет. Они обвиняются в избиении до смерти одного приятеля, а также причинении средней тяжести вреда здоровью другого.
Как рассказал "Уралинформбюро" старший следователь следственного отдела по ЗАТО Новоуральск свердловского СУ СКР Денис Авотин, преступление было совершено в сентябре 2016 года. Четверо знакомых поругались около круглосуточного магазина. Решив не раздувать конфликт, молодые люди разошлись по домам. Однако через некоторое время двое из них отправились навестить обидчиков.
Когда хозяин квартиры открывал незваным гостям дверь, у него выпал плеер. Молодые люди подумали, что их записывают на диктофон, и начали избивать оппонента. Досталось и его приятелю, который был там же.
Позже один из потерпевших скончался.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
На шахте "Уралкалия" в Березниках погиб рабочий
В трагедии разбираются следователи.Сегодня в 19:41
В тройном ДТП на Южном Урале погиб мужчина
Еще двое в больнице.Сегодня в 19:19
В Прикамье водитель без прав погубил пассажира
Врезавшись в здание.Сегодня в 19:07
Свердловские следователи раскрыли убийство 15-летней давности
Дело направлено в суд.Сегодня в 19:00
"Уральский рабочий" превратится в мега-ресторан
С кухней разных народов.Сегодня в 18:50
На Южном Урале подозреваемого в земельной афере отправили под арест
Домашний.Сегодня в 18:41
На Ямале нашли кладбище белых медведей
Убитых браконьерами.Сегодня в 18:22
Ямал охватили лесные пожары
За сутки площадь возгорания выросла в 5 раз.Сегодня в 18:16
На Среднем Урале разобрали "социальные" жалобы Путину
На медицину и кредиты.Сегодня в 18:06
Жители России смогут обращаться в любой МФЦ
Прописка не важна.Сегодня в 18:00
Свердловчане до смерти избили приятеля из-за плеера
Решив, что их записывают.Сегодня в 17:55
Жильцы развалюх Туринска готовятся к новосельям
Получив ключи от новых квартир.Сегодня в 17:54
В Перми велосипедист попал под колеса полицейского авто
Кто виноват в ДТП – выясняется.Сегодня в 17:53
Торощин опередил оппонентов на выборах свердловского губернатора
Кандидат первым подал документы на регистрацию.Сегодня в 17:36
Прокуроры запретили строительство логоцентра в Челябинске
На Свердловском тракте.
Главные новости
- Сегодня в 19:57На шахте "Уралкалия" в Березниках погиб рабочий
- Сегодня в 19:19В Прикамье водитель без прав погубил пассажира
- Сегодня в 18:50На Южном Урале подозреваемого в земельной афере отправили под арест
- Сегодня в 17:31Быть ли стройке, решит… Росавиация
- Сегодня в 17:22"Предаварийный" цирк Екатеринбурга лишили 20 миллионов
Аналитика
Быть ли стройке, решит… Росавиация
Или "Ренова".
Капремонт трещит по швам
Подрядчики бегут из Зауралья.
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.