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На Южном Урале подозреваемого в земельной афере отправили под арест Сегодня в 18:50

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Домашний.

Тракторозаводской суд Челябинска вынес меру пресечения предпринимателю Андрею Юдину, которого подозревают в мошенничестве при отчуждении муниципальной земли. Он пробудет под домашним арестом 2 месяца, сообщил "Уралинформбюро" адвокат Константин Акулич.

По данным следствия, Юдин входил в преступную группу должностных лиц - ранее он работал в городском избиркоме. В 2016 году злоумышленники провернули земельную аферу. Ее детали СУ СКР не раскрывает. Во время расследования в мэрии Миасса проводились обыски.

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