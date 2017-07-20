Домашний.

Тракторозаводской суд Челябинска вынес меру пресечения предпринимателю Андрею Юдину, которого подозревают в мошенничестве при отчуждении муниципальной земли. Он пробудет под домашним арестом 2 месяца, сообщил "Уралинформбюро" адвокат Константин Акулич.

По данным следствия, Юдин входил в преступную группу должностных лиц - ранее он работал в городском избиркоме. В 2016 году злоумышленники провернули земельную аферу. Ее детали СУ СКР не раскрывает. Во время расследования в мэрии Миасса проводились обыски.

Ранее по теме:

В деле о земельной афере в Миассе появился подозреваемый