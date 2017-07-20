Дело направлено в суд.

Следователи Сысерти раскрыли преступление, совершенное в 2002 году. По нему двое молодых людей обвиняются в убийстве. Тогда тело потерпевшего было обнаружено в строящемся здании по улице Орджоникидзе. При совершении убийства злоумышленники использовали кирпичи и нож. Дело было передано в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, расследование преступлений, относящихся к так называемой категории прошлых лет, ведется следователями постоянно. Так, в первом полугодии 2017 году раскрыто 95 подобных преступлений. Среди них 12 убийств, 8 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 3 изнасилования и 72 иных преступления.