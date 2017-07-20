×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские следователи раскрыли убийство 15-летней давностиСегодня в 19:07

  • Текст

Дело направлено в суд.

Следователи Сысерти раскрыли преступление, совершенное в 2002 году. По нему двое молодых людей обвиняются в убийстве. Тогда тело потерпевшего было обнаружено в строящемся здании по улице Орджоникидзе. При совершении убийства злоумышленники использовали кирпичи и нож. Дело было передано в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, расследование преступлений, относящихся к так называемой категории прошлых лет, ведется следователями постоянно. Так, в первом полугодии 2017 году раскрыто 95 подобных преступлений. Среди них 12 убийств, 8 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 3 изнасилования и 72 иных преступления.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×