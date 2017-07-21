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Свердловчанка купила на маткапитал сгоревший домСегодня в 09:13

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Ее приговорили к 1 году и 8 месяцам условно.

26-летняя жительница Богдановичского района купила на маткапитал сгоревший дом. Преступление было совершено в 2015 году. В 2017-м в ходе прокурорской проверки обман раскрылся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, строение в селе Кунарское сгорело в августе 2015 года. В ноябре того же года Людмила Василенко, зная о состоянии дома, заключила договор купли-продажи. При этом она воспользовалась средствами маткапитала в размере 433 тысяч рублей. Деньги женщина присвоила себе.

Василенко признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ). Ее приговорили к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года.

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