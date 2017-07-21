Применив боевой прием.

20-летнего жителя Чусового задержали по подозрению в избиении приятеля до смерти. Решается вопрос об его аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено утром 15 июля 2017 года на остановке. Двое пьяных молодых людей повздорили, завязалась драка. Подозреваемый применил боевой прием борьбы и причинил сопернику травмы, от которых тот скончался.