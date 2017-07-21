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В Екатеринбурге неизвестные обчистили "АК Барс"Сегодня в 11:19

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Вынесли несколько миллионов.

Утром 21 июля 2017 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение банка "АК Барс" на Уральской, 65.

В пресс-группе городского УМВД кротко сказали "Уралинформбюро", что сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления. Подробности появятся позднее.

По неофициальным данным, добычей злоумышленника стали несколько миллионов рублей.

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