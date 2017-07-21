Такой срок просит прокурор.

Гособвинение запросило 12 лет колонии для 39-летнего екатеринбуржца, который обвиняется в покушении на убийство 4-летнего сына. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

27 июля в суде выступит сторона защиты. Заседание начнется в 14.30.

Преступление было совершено 18 апреля 2017 года в уральской столице на перекрестке Красных Командиров - Космонавтов. Пьяный подсудимый схватил мальчика за ноги и несколько раз ударил его головой об асфальт. Мужчину остановили прохожие.

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