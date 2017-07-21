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В Челябинске повязали крупного наркодилераСегодня в 12:57

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Заработавшего 150 миллионов.

Полицейские задержали уроженца Челябинска, который организовал сеть интернет-магазинов наркотиков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ, в ноябре 2014 года подозреваемый создал преступное сообщество. Злоумышленники торговали наркотиками на территории Челябинской и Оренбургской областей, Пермского края, а также в Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Они общались между собой через мессенджер Telegram. Их доход превысил 150 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1-2 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). Силовики задержали более 50 человек в различных регионах страны, 37 из них арестованы. В ходе обысков у злоумышленников изъято более 10 килограммов "синтетики", 2 миллиона рублей и 9 автомобилей.

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