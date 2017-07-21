Делом занимаются следователи.

В Чебаркуле задержали бывшего начальника отдела криминальной полиции. Пока не известно, в чем подозревают экс-силовика.

В пресс-службе южноуральского ГУ МВД сообщили "Уралинформбюро", что он ушел в отставку в 2015 году. "Он уже гражданский человек, этим делом занимается следственный комитет", - добавили в ведомстве.

Официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик пообещал дать комментарий позднее.