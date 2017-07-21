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Попугай "сдал" полиции хозяйку-убийцуСегодня в 14:06

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На его глазах женщина застрелила мужа.

Присяжные суда Мичигана (США) признали виновной в убийстве супруга 49-летнюю Гленну Дюрэм. По данным обвинения, в 2015 году женщина 5 раз выстрелила в мужа, а потом пыталась покончить с собой. Основанием для вынесения решения стали... показания попугая.

Говорящий пернатый, на глазах которого было совершено преступление, повторял фразу "Не стреляй!". Впрочем, в суд птицу не вызывали, сообщает Би-би-си. Присяжным для вынесения решения было достаточно продемонстрированной видеозаписи с криками попугая.

Судья огласит приговор женщине в августе, передает "Уралинформбюро".

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