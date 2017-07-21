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В Нижнем Тагиле продавца киоска облили кислотойСегодня в 14:19

  • Текст

На месте работает полиция.

Утром 21 июля 2017 года в нижнетагильском поселке Старатель неизвестные плеснули кислотой в лицо женщине-продавцу киоска.

"На месте работает полиция. Проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступление", - сказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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