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Врача из Первоуральска заподозрили в мошенничествеСегодня в 15:24

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И служебном подлоге.

В Первоуральске фельдшера городской больницы подозревают в мошенничестве и служебном подлоге при получении выплат на диспансеризацию населения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина-медик замещала врача-терапевта. В период с января по декабрь 2016 года она внесла в официальные медицинские документы ложные сведения об осмотре 8 местных жителей. Из бюджета ТФОМС больнице перечислили средства на диспансеризацию этих людей, а фельдшер получила стимулирующие выплаты.

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