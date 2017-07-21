×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сургутяне обналичили 336 миллионов через подставные фирмыСегодня в 17:22

  • Текст

Главарю банды грозит до 5 лет.

Группа сургутян через подставные фирмы обналичила более 336 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном создании юрлиц. Главарю банды грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Сургуту, незаконный бизнес в 2015 году организовали 40-летняя местная жительница и 31-летняя гражданка одной из республик Центральной Азии. Женщины наняли около 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за 10-20 тысяч рублей зарегистрировали на себя 17 юрлиц. Через них злоумышленница вывела по фиктивным основаниям более 336 миллионов рублей.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×