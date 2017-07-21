Главарю банды грозит до 5 лет.

Группа сургутян через подставные фирмы обналичила более 336 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном создании юрлиц. Главарю банды грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Сургуту, незаконный бизнес в 2015 году организовали 40-летняя местная жительница и 31-летняя гражданка одной из республик Центральной Азии. Женщины наняли около 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за 10-20 тысяч рублей зарегистрировали на себя 17 юрлиц. Через них злоумышленница вывела по фиктивным основаниям более 336 миллионов рублей.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.