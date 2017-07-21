И штрафом.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор бывшему гендиректору ГУП "Кургантехинвентаризация", признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Сергею Устюгову дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 2,7 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Устюгов заключал с местным бизнесменом договоры на выполнение кадастровых и геодезических работ. Коммерсант платил ему за это от 300 до 700 тысяч рублей. Всего за 2 года был заключен 81 договор на сумму более 118 миллионов рублей. За это Устюгов получил свыше 5,2 миллиона. Его задержали с поличным весной 2016 года.

Уголовное дело в отношении директора тюменской фирмы было прекращено в связи с его активным сотрудничеством.

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