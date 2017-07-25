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Падение екатеринбурженки с 3-метрового аттракциона вылилось в "уголовку"24 июля в 12:26

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Виновному грозит 6 лет колонии.

В Екатеринбурге по факту падения 16-летней девушки с высоты 3,5 метра около Театра драмы возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 4 июля 2017 года. Во время прыжка с аттракциона свободного падения девушка испугалась и схватилась за поручень. В итоге ее траектория изменилась, и екатеринбурженка упала мимо специальной аэроподушки. Врачи диагностировали у нее перелом.

В настоящее время устанавливается виновное лицо. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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