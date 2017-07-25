Забрав часы из его номера.

В Екатеринбурге из номера высокопоставленного японского чиновника в гостинице "Маринс Парк Отель" похитили дорогие часы Rolex. Инцидент произошел во время ИННОПРОМа.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил этот факт "Уралинформбюро". Он сообщил, что иностранец оставил дверь номера открытой нараспашку, когда уходил. Злоумышленник свободно зашел, забрал часы и скрылся.

В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).