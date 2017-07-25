Выбивали признание.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 3 сотрудников полиции по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

6 декабря 2016 года в отдел полиции № 2 по подозрению в совершении тяжкого преступления были доставлены двое мужчин 19 и 20 лет. По данным следствия, оперуполномоченные, по указанию начальника, одного молодого человека наручниками приковали к батарее в коридоре. Другого повалили на пол и нанесли не менее восьми ударов электрошокером, после приковали к металлической решетке возле отдела полиции.

Уголовное дело направлено в прокуратуру. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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