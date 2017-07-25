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"Услугу за услугу" приравняют к взятке24 июля в 16:32

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А наказание за мздоимство ужесточат.

Осенью 2017 года Госдума РФ рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за взяточничество. С такой инициативой выступил заместитель председателя парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишут "Известия".

В том же документе предлагается ввести понятие "нематериальная взятка". Ею будет считаться получение любой услуги, чья рыночная стоимость не поддается оценке. Например, написание диссертации или трудоустройство родственников, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, с двух до шести лет могут вырасти сроки давности за дачу и получение взятки. Таким образом коррупция перейдет в разряд преступлений средней тяжести.

Планируется ввести и наказание за материальный подкуп третейских судей, которым тоже не чужды коррупционные правонарушения.

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