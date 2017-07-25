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В Перми неизвестные взорвали банкомат24 июля в 17:04

  • Текст

И сбежали.

В Орджоникидзевском районе Перми неизвестные взорвали банкомат Сбербанка.

Инцидент произошел в ночь на 22 июля 2017 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленники не смогли похитить деньги, они лишь повредили терминал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подрывателей ищут.

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