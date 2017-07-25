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В администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга нагрянули следователи24 июля в 18:35

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Правоохранители не комментируют информацию.

24 июля 2017 года в администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга пришли следователи.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга отказался комментировать корреспонденту "Уралинформбюро" следственные действия.

В приемной главы администрации Орджоникидзевского района сначала опровергли информацию о визите следователей, однако позже Вячеслав Трапезников подтвердил ее. Правда, он не смог пояснить, в рамках какого уголовного дела проводились мероприятия.

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