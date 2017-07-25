Алексея Мартюшова.

24 июля 2017 года в Перми стартовал суд над экс-председателем комитета по физкультуре городской администрации Алексеем Мартюшовым. Ему вменяется ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщили "Уралинформбюро" в Ленинском райсуде.

По версии следователей, по указке Мартюшова в проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Победа" были внесены изменения, которые привели к удорожанию проекта на 28 миллионов рублей. Затем чиновник обеспечил приемку и оплату работ по завышенной цене.

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