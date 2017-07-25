Их могли подставить чекисты.

Общественный совет ветеранов МВД РФ, общественных организаций и граждан Екатеринбурга и Свердловской области вступился за четверых обвиняемых в превышении полномочий сотрудников УЭБиПК свердловского главка. Открытое письмо направлено на имя президента Владимира Путина, а также руководителей органов власти, силовых структур, партий, профсоюзов и общественных организаций (всего 40 фамилий). Подписи под обращением поставили 190 человек, передает "Уралинформбюро".

Как ранее сообщалось, 27 июня 2017 года в свердловском ГУ МВД чекисты провели обыски, после которых были задержаны начальник отдела по противодействию коррупции Николай Жуков, замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Александр Косман, старший оперуполномоченный по особо важным делам того же отдела Алексей Ворлинский и оперуполномоченный отдела по противодействию коррупции Евгений Кулик. По версии следствия, полицейские убедили директора ООО "Агростройкомплекс" Артура Петренко спровоцировать начальника отдела департамента регионального Росприроднадзора Антона Лобанова на вымогательство взятки в 200 тысяч рублей. В настоящее время силовики находятся под домашним арестом.

В Общественном совете уверены, что Петренко и Лобанов действовали по указке сотрудников свердловского УФСБ.

Петренко сообщил Ворлинскому, что он по собственной инициативе решил выстроить отношения с Лобановым, но последний потребовал передать ему 200 тысяч рублей. Ворлинский доложил об указанных обстоятельствах Косману, который исполнял обязанности начальника отдела. Косман доложил начальнику УЭБиПК полковнику полиции Чувакову С.А., который поручил проверку факта взяточничества Жукову. После этого Ворлинский сообщил Петренко, что с заявлением он может обратиться в отдел по противодействию коррупции и сам он проверкой заниматься не будет. При этом Петренко уговорил присутствовать при разговоре в специализированном отделе Ворлинского, ссылаясь на то, что он не доверяет другим оперативным сотрудникам.

Так как у Петренко не было достаточных доказательств того, что у него вымогают взятку, он еще раз встретился с Лобановым и записал их разговор. Затем предприниматель передал все Жукову и написал заявление, будучи предупрежденным об ответственности за ложный донос.

Проверку по факту вымогательства взятки проводил Кулик. 27 июня полицейские задержали Лобанова с поличным. А спустя некоторое время Жукова, Космана и Ворлинского повязали чекисты, отмечается в письме.

Впоследствии выяснилось, что в УФСБ на момент задержания Лобанова после принятия взятки находилось его заявление о том, что его склоняют к получению взятки. Таким образом, и в момент подачи в ГУ МВД Петренко заявления о вымогательстве у него взятки, и в момент передачи взятки Петренко и принятия ее Лобановым оба они действовали под контролем сотрудников УФСБ, фактически разыгравших в лицах некий провокационный "спектакль". Наличие представленных Петренко записей, подтверждающих намерение Лобанова получить взятку от Петренко, может свидетельствовать о том, что либо записи были изначально сфабрикованы под контролем сотрудников УФСБ с целью ввести в заблуждение оперативных сотрудников УЭБиПК и искусственно создать затем видимость провокации взятки, либо Лобанов действительно намеревался получить требуемую им сумму, но в последний момент его кто-то осведомленный предупредил о том, что при получении взятки его задержит полиция, и "посоветовал" подать заявление в УФСБ, чтобы избежать ответственности.

Следователи считают, что арестованные полицейские преследователи карьеристские мотивы. Однако в письме отмечается, что в главке уже несколько лет не дают премии за раскрытие преступлений. "Жуков и Косман и без того недавно были назначены на руководящие должности и получили звания "подполковник полиции". На получение очередного специального звания Ворлинским раскрытие должностного преступления также не могло никак повлиять, так как он имеет предельно предусмотренное по занимаемой должности звание", - говорится в обращении.

Авторы письма просят направить в Свердловскую область межведомственную комиссию для всестороннего анализа обстоятельств, приведших к возбуждению дела в отношении полицейских.

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