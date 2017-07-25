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С челябинского завода вывезли металла на 25 миллионов рублейСегодня в 12:03

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За полгода.

Пятеро жителей города Аша обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры

По версии следствия, организованная группа, в которую входили сотрудники Ашинского металлургического завода, с октября 2015-го по март 2016 года похитили с территории предприятия продукцию на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Фиктивные договоры на поставки металлопродукции подписывались в юридическом отделе завода, после чего вносились в автоматизированную базу данных. На вполне "законных" основаниях металлопродукция вывозилась с территории предприятия.

"С целью сокрытия факта хищения из документооборота предприятия изымались товарно-транспортные накладные, приказы на отгрузку, сведения об отгрузке металлопродукции не вносились в ежедневный отчет. Одновременно в автоматизированную базу данных предприятия вносились корректировки об отмене отгрузки продукции и о возврате продукции на товарный склад", - отмечают в надзорном ведомстве.

В ходе следствия суд арестовал имущество обвиняемых общей стоимостью около 8 миллионов рублей. Кроме того, они добровольно возместили ущерб на сумму 404 тысячи рублей.

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