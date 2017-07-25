Он скончался от ожогов.

В Новом Уренгое по факту гибели вахтовика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла в ночь на 22 мая 2017 года. Трое вахтовиков выпивали в доме на улице Туманной. Один из них курил в помещении. Из-за неосторожных действий произошел пожар.

Один из мужчин получил серьезные ожоги, от которых скончался в больнице.