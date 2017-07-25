Его арестовали.

В Кудымкарском районе арестовали 26-летнего местного жителя по подозрению в избиении матери до смерти. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, преступление было совершено 15 июля 2017 года. Пьяный обвиняемый попросил 50-летнюю мать купить ему алкоголь. Женщина отказалась, и сын начал избивать ее. Затем он столкнул женщину с лестницы, пинал ногами и несколько раз ударил головой об пол. Спустя несколько часов женщина скончалась.