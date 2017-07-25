Ее арестовали.

В Кунгуре арестовали 40-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве сожителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 15 июля 2017 года. Женщина отмечала свой юбилей. Во время застолья она нанесла несколько ударов ножом 36-летнему сожителю, а затем вызвала скорую помощь. Мужчина скончался на месте.