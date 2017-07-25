За рисунки на гараже.

В Шадринске во дворе дома на улице Ломоносова мужчина с балкона обстрелял играющих детей.

"Малыши от трех до 6 лет пытались освоить стрельбу из пластикового лука, с присосками который) Им нужна была стена и они стояли около закрытого гаража. Их мамы находились на той же площадке и следили за детьми, дети постарше бегали рядом. Вдруг раздался дикий вопль, мужской голос поносил детей на чем свет стоит, орал и угрожал свернуть шею. Вся речь была щедро сдобрена отборным матом. Суть претензии была в том, что дети рисуют на его драгоценном гараже! Еще раз повторю, дети были заняты совершенно другим и стояли на расстояние полуметра от гаража. Поорав он скрылся. Через какое-то время появился снова и выстрелил", - написала в соцсети "ВКонтакте" мать одной из девочек Татьяна В. (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

По словам женщины, дети перепугались и расплакались, а мужчина кинул фразу "Я предупреждал!". Прибывших через 20 минут полицейских стрелок не пустил в свою квартиру, заявив, что ему нужна повестка. Шадринцы написали заявление.

"Я хочу открыть личность этого храбреца. Это Петунин Валерий Евгеньевич. Этот смелый мужчина, любящий стрелять по детям, хозяин магазина "Гранд" по ул.Комсомольской, 25", - написала женщина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области, факт стрельбы зарегистрирован, проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.