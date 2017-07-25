Он надругался над 7-летним мальчиком.

В Златоусте по подозрению в педофилии задержали 39-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено днем 24 июля 2017 года в заброшенном доме на Ленина. Подозреваемый надругался над 7-летним мальчиком. Ребенка доставили в больницу.

Выяснилось, что задержанный ранее был судим за аналогичное преступление.