×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Златоусте задержали педофила-рецидивистаСегодня в 17:50

  • Текст

Он надругался над 7-летним мальчиком.

В Златоусте по подозрению в педофилии задержали 39-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено днем 24 июля 2017 года в заброшенном доме на Ленина. Подозреваемый надругался над 7-летним мальчиком. Ребенка доставили в больницу.

Выяснилось, что задержанный ранее был судим за аналогичное преступление.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×