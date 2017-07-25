Для участия в валютных аукционах.

Первоуральский горсуд вынес приговор дежурному участка инкассации, признав его виновным в присвоении 4,2 миллиона рублей. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, с февраля по март 2017 года мужчина похищал деньги, поступавшие от организаций на временное хранение в Первоуральский участок областного управления инкассации. Чтобы скрыть факты хищений, он перекладывал деньги из новых поступлений в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк. Присвоенное он тратил на валютных аукционах.

17 марта от сотрудника одного из банков поступила информация о недостаче в размере 4 000 рублей. Он также сообщил, что деньги в инкассаторской сумке были сложены в хаотичном порядке, а сопроводительные документы смяты.

В ходе следствия обвиняемый возместил 400 тысяч рублей. Ему предстоит выплатить еще 3,8 миллиона.

Ранее по теме:

Первоуральский инкассатор ответит в суде за кражу 4,2 миллионов