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Первоуральский инкассатор сел на 3 года за хищение 4,2 миллионаСегодня в 18:36

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Для участия в валютных аукционах.

Первоуральский горсуд вынес приговор дежурному участка инкассации, признав его виновным в присвоении 4,2 миллиона рублей. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, с февраля по март 2017 года мужчина похищал деньги, поступавшие от организаций на временное хранение в Первоуральский участок областного управления инкассации. Чтобы скрыть факты хищений, он перекладывал деньги из новых поступлений в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк. Присвоенное он тратил на валютных аукционах.

17 марта от сотрудника одного из банков поступила информация о недостаче в размере 4 000 рублей. Он также сообщил, что деньги в инкассаторской сумке были сложены в хаотичном порядке, а сопроводительные документы смяты.

В ходе следствия обвиняемый возместил 400 тысяч рублей. Ему предстоит выплатить еще 3,8 миллиона.

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