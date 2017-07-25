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Мать пермского Люцифера попала под "уголовку"Сегодня в 19:54

  • Текст

За нападение на мужа.

Пермская сатанистка Наталья Меньшикова стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью, пишет портал "В курсе.ру".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в начале июля 2017 года женщина набросилась с ножом на супруга Константина и его любовницу. Она сама рассказала об этом в соцсети, добавив, что до этого муж избил ее. Наталья написала заявление в полицию.

Супруги Меньшиковы в 2014 году прославились на всю страну после того, как назвали новорожденного сына Люцифером. Через год у пары родился второй сын, которого назвали Вольдемаром. Однако семейная жизнь у пермяков не заладилась. Наталья сообщила о постоянных изменах и пьянках мужа и подала на развод.

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