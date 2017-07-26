Из ревности.

54-летнего жителя пермского поселка Юго-Камский задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина на почве ревности поругался с 54-летним знакомым. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил соперника доской по голове. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Нападавший ранее уже был судим. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.