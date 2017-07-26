Его задержали.

В Сосновском районе задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в надругательстве над 6-летней девочкой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено вечером 24 июля 2017 года в деревне Полетаево-2. Мужчина затащил девочку в заброшенный дом и совершил "иные действия сексуального характера" (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ).

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.