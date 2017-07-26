Заметая следы убийства.

В Березовском по подозрению в убийстве коллеги задержали 37-летнего жителя Ирбита.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено 18 июля 2017 года. Подозреваемый устроил небольшой фуршет в честь дня рождения 41-летнего приятеля, с которым работал на строительстве коттеджа. Между мужчинами разгорелась ссора, и подозреваемый до смерти избил коллегу. Тело погибшего он засунул в багажник ВАЗ-2107 и вывез к лесу. Там он поджег машину и скрылся.

Труп обнаружили на следующий день, а спустя 4 дня в одном из сел Ирбитского района задержали подозреваемого. Когда злоумышленник увидел полицейских, он спрятался в шкафу.

"Лишивший жизни человека гражданин теперь не скоро сможет заняться любимым делом – строительством загородных домов и бань. Впрочем, опыт в этом направлении ему вполне возможно все-таки может пригодиться, но исключительно в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН. К примеру, при ремонте какого-нибудь свинокомплекса или коровника, коих на зоне более чем предостаточно. Там в таких мастеровых очень даже нуждаются", - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили "Уралинформбюро", что мужчине уже предъявлено обвинение. Он арестован на 2 месяца. Ирбитчанину грозит до 15 лет лишения свободы.