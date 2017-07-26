До конца лета оно поступит в суд.

В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения передано уголовное дело в отношении экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, пишут федеральные СМИ.

Как ранее писало "Уралинформбюро", бывшего министра задержали в одном из офисов "Роснефти" в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов. По данным следствия, эта сумма была часть от 2-миллионной взятки со стороны "Роснефти" за положительную оценку сделки по покупке компанией 50% акций "Башнефти".

Улюкаева уволили сразу после избрания меры пресечения "в связи с утратой доверия". Он находится под домашним арестом. Как ожидается, до конца лета уголовное дело поступит в суд.

Ранее по теме:

Улюкаев ознакомился с материалами уголовного дела