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Тюменку осудили за пострадавшего на "летающем" батуте ребенкаСегодня в 16:26

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Ей выписали штраф.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 19-летней местной жительнице, признав ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п.п."б", "в" ч.2 ст.238 УК РФ). Она должна заплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить штраф в размере 108 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Обвиняемая без разрешения администрации установила вблизи пруда "Южный" надувной батут. Днем 13 мая 2017 года порыв ветра перевернул конструкцию, когда на ней находился 4-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами.

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